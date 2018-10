Filipijnse vrachtwagenchauffeurs mogelijk uitgebuit

Negen Filipijnse vrachtwagenchauffeurs zijn vermoedelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting. De chauffeurs wonen en werken al geruime tijd in de cabine van hun vrachtwagen, krijgen nauwelijks loon uitbetaald en worden vermoedelijk ook bedreigd door hun werkgever. De chauffeurs zijn onlangs ondergebracht in een beschermde omgeving. De Recherche Inspectie SZW onderzoekt deze zaak verder onder leiding van het Functioneel Parket.

Uit onderzoek, verricht door de Recherche Inspectie SZW, blijkt dat negen Filipijnse chauffeurs onder slechte omstandigheden hun werk moeten doen. Uit het onderzoek rijst het vermoeden dat de chauffeurs lange dagen maken, nauwelijks loon krijgen of er lang op moeten wachten, en feitelijk wonen in hun cabine. De vrachtwagens stonden veelal op een parkeerplaats in Rotterdam. Bij het onderzoek is samengewerkt met de ILT voor het uitlezen van tachografen voor de rij- en rusttijden en als ook overige digitale data bij de betrokken vrachtauto’s.

Gezien de mogelijkheid dat hier sprake is van arbeidsuitbuiting zijn de chauffeurs onlangs elders in Nederland ondergebracht. Volgens één van de betrokken rechercheurs was er toen eigenlijk sprake van een complete verhuizing. Hun hele huisraad hadden ze bij zich in de cabine van de vrachtwaqen: potten, pannen, eten, kleding.