Advocaat-generaal: rechtszaken tegen dividendbelasting maken geen kans

Dat heeft advocaat-generaal Peter Wattel in een advies aan de Hoge Raad laten weten. Dit schrijven Trouw en FD die het advies in handen hebben. Veel buitenlandse beleggingsfondsen hebben bezwaar gemaakt tegen de dividendbelasting en 7000 van hen zijn in een rechtszaak beland. De fondsen eisen gezamenlijk ruim 1,5 miljard euro aan dividendbelasting terug. Volgens hen is het niet eerlijk dat Nederlandse beleggers de dividendbelasting kunnen terugvragen en zij niet.

In verband met een van de rechtszaken vroeg rechtbank Zeeland-West Brabant advies aan de Hoge Raad. Volgens advocaat-generaal maken de claims weinig kans. De Nederlandse dividendbelasting is volgens Wattel niet discriminerend, want de buitenlandse fondsen worden wel anders behandeld, maar hebben daar ook voordeel van. De advocaat-generaal baseert zich op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een vergelijkbare zaak in Denemarken in augustus. De Hoge Raad neemt adviezen van de advocaat-generaal doorgaans over.

De rechszaken waren, naast het verbeteren van het vestigingsklimaat, een belangrijke reden voor het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. Maar dit argument komt nu te vervallen.