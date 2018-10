Rob Jetten nieuwe fractievoorzitter D66

Rob Jetten (31) is zojuist unaniem verkozen tot fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Onder grote belangstelling overhandigde Alexander Pechtold de voorzittershamer.

Jetten: ‘Het is met grote dankbaarheid dat ik begin aan mijn klus. Een grote verantwoordelijkheid, en een nog grotere eer.’

Na 12,5 jaar nam Pechtold dit weekend op het D66 congres in Den Bosch afscheid als fractievoorzitter en partijleider. Vandaag verlaat hij de Tweede Kamer. Jetten: ‘Alexander Pechtold heeft mij geïnspireerd om lid te worden van D66. Zijn moed, idealen en onverzettelijkheid hebben onze partij en ons land verrijkt. Nu wil ik voortbouwen op wat hij met de partij heeft kunnen neerzetten. Ik wil bijdragen aan een land dat met optimisme naar de toekomst kijkt. Een land waarin we eerlijk delen. Een land dat vooroploopt in de aanpak van de klimaatcrisis.’

Jetten, mede-indiener van de Klimaatwet, was voor zijn verkiezing tot Kamerlid in 2017 bijna acht jaar fractievoorzitter van D66 in Nijmegen. Na zijn studie bestuurskunde werkte hij aan de verbetering van het spoor bij ProRail. Hij zette zijn eerste politieke stappen als voorzitter van de Jonge Democraten.

Jetten ziet zijn partij als de basis voor toekomstige successen: ‘Het congres van dit weekend was een uitstekend voorbeeld van de levendigheid van onze partijdemocratie,’ aldus de geboren Brabander. ‘Het hart van D66 klopt bij leden. Met ideeën en enthousiasme sturen zij de partij. Dat wil ik koesteren. Dat wil ik inzetten voor onze agenda voor de toekomst.’