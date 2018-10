Winterkleding voor militairen in Noorwegen alsnog door Defensie geregeld

Zo’n 1.000 militairen krijgen hun speciale winterkleding alsnog van Defensie. Het gaat om de mannen en vrouwen die eind deze maand deelnemen aan de grote internationale oefening Trident Juncture in Noorwegen. Defensie heeft alles in het werk gesteld de zogenoemde koudweerpakketten aan te schaffen. Hoewel er even sprake van was, hoeven de betreffende militairen niet zelf de benodigde kleding aan te schaffen.

Staatssecretaris Barbara Visser heeft dit de Kamer naar aanleiding van vragen gemeld. Ook militairen die al in Noorwegen zitten, krijgen het voor de oefening benodigde pakket. Visser heeft met deze actie mogelijk wel de regels rond aanbestedingsprocedures overschreden, “maar acht deze handelwijze echter verantwoord in het belang van het personeel." Dat militairen hun winterkleding zelf moesten aanschaffen, kwam Visser eerder op forse kritiek te staan uit de Kamer.

Bij de koudweerkleding die de groep militairen alsnog via Defensie krijgt, gaat het om handschoenen, winterondergoed, een onderjas en overschoenen.

Tot 40.000 militairen

Aan Trident Juncture nemen ongeveer 45.000 militairen deel, onder wie rond de 2.200 uit Nederland. De voorbereidingen voor de oefening zijn inmiddels in volle gang.

Tijdens Trident Juncture traint de NAVO haar snelle interventiemacht: de NATO Response Force (NRF), die binnen 5 tot 30 dagen over ter wereld is in te zetten. Het snelst deel daarvan is de zogenoemde Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), ook wel bekend als Flitsmacht.