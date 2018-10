Politie zoekt getuigen van verdachte situatie op school

De politie is een onderzoek gestart naar een verdachte situatie op een school aan de Noetselerbergweg in Nijverdal. Een leerling verklaarde dat er woensdagmorgen 10 oktober een onbekende man haar in de school vastpakte. Daarna vluchtte hij weg. De politie is op zoek naar getuigen.

De politie kreeg de melding van het incident omstreeks 08.00 uur. Het meisje verklaarde dat een nog onbekende man haar vastpakte, waarna ze hem wegduwde. De man vluchtte daarop direct weg de school uit in de richting van de sportvelden van de school. De politie was snel ter plaatse, maar er werd geen verdachte aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, alle opties worden open gehouden. Daarom is de politie een onderzoek gestart.

Signalement

Het meisje gaf het volgende signalement van de man: hij is ongeveer 1.75m -1.80m met een stevig postuur. De man had tatoeages op beide handen. Hij droeg een zwarte joggingbroek en een zwarte hoody. Zijn gezicht was bedekt waardoor alleen zijn bruine ogen zichtbaar waren.