Veteranenombudsman: Maatwerk re-integratie gewonde veteranen ontbreekt

Het UWV kan Defensie geen maatwerk bieden in langdurige re-integratietrajecten van (zwaar) gewonde veteranen. Dit is een van de conclusies van een onderzoek van de Veteranenombudsman naar de re-integratie van zieke of gewonde veteranen. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen: 'Onbegrijpelijk. Omdat wetten en regels vanuit twee verschillende ministeries elkaar in de weg zitten, betaalt de zwaargewonde en getraumatiseerde veteraan het gelag.’ Van Zutphen beveelt Defensie en UWV aan om samen te onderzoeken welke ruimte de Veteranenwet en de Wet verbetering poortwachter bieden om maatwerk toe te passen.

Defensie ondersteunt zwaargewonde veteranen met intensieve trajecten en opleidingen. Omdat deze re-integratietrajecten doorgaans langer duren dan twee jaar, legt het UWV aan Defensie alsnog een loonsanctie op. Zowel de Nationale ombudsman als de Veteranenombudsman ontvingen de afgelopen jaren tientallen klachten over het gebrek aan aandacht en begeleiding bij ziekteverzuim. Wanneer deze militairen en veteranen ziek zijn, hebben zij vaak het gevoel aan hun lot overgelaten te worden. Dit heeft grote invloed op hun persoonlijk leven. In april dit jaar startte de ombudsman daarom een onderzoek naar deze klachten en signalen. Uit het onderzoek blijkt dat gebrek aan kennis, late overdracht en onzorgvuldige registratie de grootste knelpunten zijn in de re-integratieketen bij Defensie.

Verbeteringen in gang gezet

Over het algemeen is de Veteranenombudsman positief over de recent ingezette verbeteringen die Defensie heeft toegezegd. Al deze trajecten moeten leiden tot verbetering van kennis, ondersteuning en regie op de re-integratieketen. Het is aan Defensie om uitvoering te geven aan de verbetertrajecten die zijn ingezet. Van Zutphen: 'De afgelopen jaren heeft Defensie vaker toezeggingen gedaan over re-integratie van veteranen. Ook in de Tweede Kamer. Dus eerst zien en dan geloven. Maar de eerste stappen zijn gezet en de betrokkenheid is groot.' De ombudsman blijft de toegezegde verbeteringen nauwgezet volgen. In het voorjaar van 2019 vraagt hij Defensie om een rapportage van dat moment. In 2020 volgt een terugblik op dit onderzoek om vast te stellen of de kennis, ondersteuning en regie daadwerkelijk zijn verbeterd.