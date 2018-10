Uitslaande brand met vrijgekomen asbest, 50 bewoners naar hotel

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag, bij een grote uitslaande brand op een zolderverdieping van een rijtjeswoning aan de Tutein Noltheniusstraat in Amsterdam-Osdorp, alle 24 woningen ontruimd. De ongeveer 50 bewoners zijn in een hotel opgevangen. Dit meldt de brandweer zondag.

Melding

Rond 04.40 uur kreeg de brandweer de melding. De uitslaande brand woedde op de zolderverdieping en het dak van een woongebouw. Voor het bestrijden van de brand en het ontruimen van de woningen waren veel brandweermensen nodig, vandaar dat er is opgeschaald naar zeer grote brand.

Schade beperkt

Vier autospuiten en twee autoladders kwamen daarop ter plaatse. Rond 06.00 uur was de brand onder controle. De schade van de brand kon worden beperkt tot de zolderverdieping. De woning eronder liepen rook- en waterschade op. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden.

Asbest vrijgekomen

Bij de brand is materiaal vrijgekomen dat mogelijk asbest bevat. Dit materiaal heeft zich verspreid in de directe omgeving van de brand. De brandweer heeft het gebied voor de zekerheid ruim afgezet. Een gespecialiseerd bedrijf zal vaststellen of het inderdaad gaat om asbesthoudend materiaal. Na de inventarisatie zal het materiaal worden opgeruimd.

Hotel

Vanwege de rookontwikkeling werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en om (mechanische) ventilatie uit te schakelen. De oorzaak van de brand is niet bekend, hier zal onderzoek naar worden gedaan. In totaal zijn 24 woningen ontruimd en zo’n 50 bewoners zijn in een nabijgelegen hotel opgevangen. Er zijn geen bewoners gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen.