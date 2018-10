Criminaliteit verder gedaald, reactietijden politie iets verbeterd

De geregistreerde criminaliteit is in het derde kwartaal van 2018 verder gedaald. De reactietijden van de politie op een melding zijn licht verbeterd. Dit blijkt uit de criminaliteitscijfers over het derde kwartaal die de politie maandag bekend heeft gemaakt.

53.000 misdrijven minder

In de eerste 9 maanden van 2018 registreerde de politie in totaal 566.000 misdrijven, ten opzichte van 619.000 in dezelfde periode in 2017. Dit is een afname van 8,5% procent. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. Het aantal geregistreerde vermogensdelicten daalt sterker dan het aantal geweldsmisdrijven.

Reactietijden bij spoed

De politie was landelijk in de eerste 9 maanden in 85,1 procent van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse, met een duidelijke piek tussen de 3 en 10 minuten. Dat is een lichte verbetering van 0,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

Cijfers op dataportaal

De politie wil transparant zijn en publiceert tegenwoordig structureel cijfers over onder andere aangiftes en prestaties. Deze politiecijfers biedt de politie sinds juli 2018 aan via het nieuwe dataportaal data.politie.nl. Hiervoor werkt de politie intensief samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Technische toelichting

Sinds juli 2018 is het niet meer mogelijk om meerdere delicten die verband met elkaar houden in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, wordt het zwaarste delict geteld. Dit leidt op jaarbasis tot een lichte toename (2 tot 3%) van de cijfers van geregistreerde criminaliteit.

Stijging wapenhandel

Er zijn echter delicten die vaker als tweede delict in een registratie voorkwamen dan anderen. Dit verklaart dan ook de stijging in de laatste maanden van wapenhandel, waar wapenbezit onder valt. Dit lijkt ook te gelden voor misdrijven die vallen onder bijzondere wetten, aantasting openbare orde, huisvredebreuk en maatschappelijke integriteit overig. Aan het einde van 2018 heeft de politie meer inzicht in de effecten van deze aanpassing.