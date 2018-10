Productieve 'veegweek': wapens, geld, auto's en drugs gevonden

Afgelopen week trokken Politie Noord-Holland in samenwerking met het Openbaar Ministerie, het LIV (landelijk informatie voortuigcriminaliteit) en ruim 20 gemeenten in haar gebied, meerdere meldingen na op zoek naar illegale activiteiten, drugs, wapens en andere ondermijnende activiteiten. Dit meldt de politie maandag.

Eerste zoekactie levert wapens en drugs

De eerste ochtend, maandag 08 oktober, werden al gelijk zeven vuurwapens, harddrugs en een geldbedrag op meerdere locaties in Zaandam gevonden. Ook in de andere districten startten teams van 15 politiemedewerkers om meerdere panden te doorzoeken. Doel van de week is drieledig: 'opvegen' (bijvoorbeeld aangetroffen drugs en wapens uit het circuit halen), informatie vergaren en criminele activiteiten verstoren. In bijgaand overzicht lees je de totale opbrengst.

Resultaten zijn succesvol

Een opsomming van de resultaten: Meerdere personen zijn aangehouden. Daarnaast is voor meer dan 10.000 euro aan contanten in beslaggenomen, diverse dure auto’s (Bentley, Mercedes, Audi), een tiental gestolen scooters en fietsen. In loodsen werden gestolen auto’s en auto-onderdelen aangetroffen en dure banden en autovelgen (ter waarde van 10.000 euro). En ook werd veel namaakkleding in beslaggenomen.

Harddrugs

Op het gebied van drugs troffen wij een breed scala aan producten, waaronder een kilo cocaïne, meer dan duizend XTC pillen, Crystal meth, meer dan tien kilo hennep en flinke brokken amfetamine. Daarnaast zijn er daadwerkelijke hennepkwekerijen ontmanteld, zijn er meerdere aanhangers vol aan hennep gerelateerde goederen (slakkenhuizen, groeimiddelen, stekken etc.) inbeslaggenomen.

Melden heeft zin

De meldingen komen vanuit allerlei signalen. Van de wijkagenten, maar ook veel van burgers die meldden via Meld Misdaad Anoniem, of signalen van gemeenten. Arjan de Zeeuw, van het Ondermijningsteam ,,We willen met deze veegweek ook de inwoners laten zien: het helpt wél als je melding doet van dingen in je buurt die niet kunnen.'