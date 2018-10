Slingerende bestuurder heeft negen zakken hennep in auto

Agenten zagen de auto rond 00.45 uur slingerend over de Claudius Prinsenlaan rijden. Hierop besloten zij de bestuurder en zijn bijrijder te controleren. Toen zij met de mannen in gesprek gingen, roken ze een sterke hennepgeur in de auto. In het voertuig zagen zij negen gevulde vuilniszakken liggen. Toen de politie de zakken opende, troffen zij henneptoppen aan. Hierop zijn beide verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Uit onderzoek moet blijken waar de toppen vandaan komen.