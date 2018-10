Asbestdaken na 2024 verboden in Nederland

Na 2024 zijn daken met asbest in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Bedreiging gezondheid

Van Veldhoven: 'Het is simpel: asbest is een grote bedreiging voor onze gezondheid en we moeten er van af. Het verbod op daken met asbest na 2024 staat nu. Dat betekent helderheid voor iedereen en de hoogste tijd om vandaag nog met saneren te beginnen.'

Verdere versnelling

Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante kilometer gesaneerd, vorig jaar is 10,8 miljoen en dit jaar zal uitkomen op zo’n 12 miljoen. Het ministerie en betrokken partijen zien bovendien mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen.

Samenwerking

Het ministerie kan het echter niet alleen en werkt daarom samen met onder meer decentrale overheden, branchepartijen om het saneren van de daken verder te versnellen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan bijvoorbeeld financiële stimulansen en het in kaart brengen van de daken.

75 miljoen voor sanering

Om daken met asbest te saneren, was al eerder een pot van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken om asbestdaken te vervangen. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van 25.000 euro per adres. Op dit moment resteert uit de pot nog ongeveer 5 miljoen euro.

Verbod sinds 1993

Het is in Nederland al sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in de bouw. Dat betekent dat alle nog bestaande daken met asbest in Nederland momenteel minimaal zo’n 25 jaar oud zijn.