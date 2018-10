Voorlopige hechtenis 7 terreurverdachten 90 dagen verlengd

De voorlopige hechtenis van de zeven terreurverdachten, die op donderdag 27 september in Arnhem en Weert zijn aangehouden, is verlengd met 90 dagen. Dit heeft de rechtbank Rotterdam dinsdagmiddag bekendgemaakt.

DSI

De zeven mannen worden er van verdacht dat zij vergevorderd waren in het voorbereiden van een grote terroristische aanslag ergens in Nederland. De verdachten werden die donderdag aan het einde van de middag aangehouden door speciale antiterrorismeteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI), die werd ondersteund door observatieteams en helikopters.

Maandenlang onderzoek

In een maandenlang strafrechtelijk onderzoek heeft de politie zicht gekregen op een groep rond een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem, die in 2017 is veroordeeld voor poging tot uitreizen naar het strijdgebied van IS. De leeftijden van zijn medeverdachten lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Ook twee van hen zijn eerder veroordeeld vanwege een poging uit te reizen.

Tip van AIVD

Het strafrechtelijk onderzoek is in april 2018 begonnen met informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). De man uit Arnhem zou volgens een ambtsbericht van de AIVD met een groep een aanslag willen plegen op een groot evenement in Nederland en veel slachtoffers willen maken.