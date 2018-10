Restauratie Nachtwacht achter glas voor bezoeker te volgen

Nachtwachtzaal

Het Rijksmuseum start in juli 2019 met het grootste onderzoek ooit naar 'De Nachtwacht' van Rembrandt. Dit zal plaatsvinden voor het oog van het publiek in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste en meest geavanceerde technologie. Op basis van het onderzoek zal worden bepaald hoe Rembrandts meesterwerk zo goed mogelijk kan worden behouden voor toekomstige generaties.

'Nachtwacht is van iedereen'

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: 'De Nachtwacht is een van de beroemdste schilderijen ter wereld en het is de taak van het Rijksmuseum om er zo goed mogelijk voor te zorgen. De Nachtwacht is van iedereen en daarom voeren we het onderzoek en de restauratie uit in het museum, op zaal, en is het proces voor iedereen online te volgen, waar je ook bent'.

Wit uitgeslagen hondje

Het Rijksmuseum controleert continu de conditie van De Nachtwacht. Gebleken is dat er veranderingen optreden, zoals het wit uitgeslagen hondje rechtsonder op het schilderij. Om een beter begrip te krijgen van deze veranderingen start het Rijksmuseum een diepgaand onderzoek naar de algehele staat van het schilderij.

Laatste grote restauratie 40 jaar geleden

Het uitgebreide onderzoek is noodzakelijk om het beste behandelplan te kunnen bepalen en bestaat onder meer uit beeldtechnieken, hoge-resolutiefotografie en zeer geavanceerde computeranalyse. Hiermee kunnen we het schilderij minutieus in beeld brengen en niet alleen de oppervlakte van het schilderij onderzoeken, maar alle lagen van het schilderij bestuderen: van vernis tot doek. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de laatste grote restauratie van De Nachtwacht plaatsvond, naar aanleiding van een aanval met messteken in 1975.

Voor het oog van het publiek

Komende zomer komt er om De Nachtwacht een glazen ruimte met bijzonder helder glas, ontworpen door de Franse architect Jean Michel Wilmotte. Hierdoor is het voor iedereen op de voet te volgen en blijft De Nachtwacht zichtbaar. Ook is het proces wereldwijd, via een digitaal platform, online te volgen.

Onderzoeksteam

In het Rijksmuseum is veel ervaring en kennis opgedaan met het restaureren van schilderijen van Rembrandt. Vorig jaar nog werd de restauratie van Rembrandts Marten & Oopjen afgerond. Het onderzoeksteam dat aan De Nachtwacht werkt bestaat uit onderzoekers, conservatoren en restauratoren van het Rijksmuseum. Voor het onderzoek werkt het Rijksmuseum nauw samen met musea en universiteiten in binnen- en buitenland.