Mogelijke bestuurder vluchtauto schietincident Breestraat Delft aangehouden

De politie heeft, in het onderzoek naar de geweldsincidenten in Delft, dinsdag een 21-jarige inwoner van Zoetermeer aangehouden. 'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident op maandag 8 oktober in de Breestraat', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

Bestuurder vluchtauto

Het OM beschikt over aanwijzingen dat hij mogelijk de bestuurder is geweest van de vluchtauto die bij het incident is gebruikt. De verdachte zit in beperkingen en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie kreeg maandag 8 oktober rond 05.00 uur een melding dat er een persoon met een vuurwapen stond voor coffeeshop 'The Game' in de Breestraat. Een agent die in een burgerauto op dat moment ter plaatse was wilde de verdachte aanhouden maar deze sloeg op de vlucht.

Op verdachte geschoten

Daarbij is door de politie op de man geschoten maar deze wist alsnog te ontkomen. Kort daarna werd een zwaargewonde man bij de ingang van het ziekenhuis in Zoetermeer neergelegd die ondanks een reanimatiepoging kort daarna overleed.