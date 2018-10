Rotterdammer (64) in auto neergeschoten

Woensdagochtend is in Rotterdam, vlak voor de kruising van de Willem Ruyslaan met de Oudedijk, rond 10.55 uur een man (64) die in zijn auto zat van dichtbij neergeschoten. 'De Rotterdammer raakte levensbedreigend gewond. Naar de verdachte wordt uitgebreid gezocht', zo meldt de politie woensdag.