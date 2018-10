Twee gewonden na frontale aanrijding

Bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Industrieweg zijn woensdagmiddag twee personen gewond geraakt. Ter hoogte van de Linschotenstraat kwamen de twee voertuigen frontaal met elkaar in botsing.

Nek gestabiliseerd

Een van de auto’s kwam vervolgens tegen een geparkeerd staande auto tot stilstand. Een inzittende is direct in de ambulance behandeld. Een tweede bestuurder is naast zijn voertuig op een stoel gezet en nagekeken. Hierbij werd zijn nek door een omstander gestabiliseerd.

Ziekenhuis

Voor deze persoon is een tweede ambulance ter plaatse gekomen. Beide slachtoffers zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd. Het kruispunt is enige tijd afgesloten geweest. Vreugdenhil Berging heeft beide voertuigen weggesleept.