Geen vervolging van leden woongroep voor overlijden van huisgenoot

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen vervolging in te stellen tegen twee vrouwen en een man uit Utrecht die verdacht werden van betrokkenheid bij het overlijden van hun huisgenoot. Het slachtoffer overleed in juni 2017 in het pand van de woongroep waar ze deel van uitmaakte aan de Billitonkade in Utrecht.

De twee vrouwen en de man kwamen in beeld nadat een huisarts melding maakte van het overlijden van het slachtoffer. De overleden vrouw bleek ernstig vermagerd te zijn. Dit leidde, in combinatie met signalen dat de woongroep een collectief vormde dat uitzonderlijke gewoontes hanteerde met betrekking tot voeding, tot een verdenking tegen de huisgenoten. Naar aanleiding van deze verdenking werd het drietal aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het overlijden. Na gehoord te zijn door de politie zijn zij een dag later in vrijheid gesteld.

Onderzoek maakte duidelijk dat het slachtoffer aan de gevolgen van ondervoeding is overleden. Het is echter niet vast komen te staan dat de verdachten hier strafrechtelijk gezien verantwoordelijkheid voor dragen. Onderzocht is onder meer of de huisgenoten te kort zijn geschoten in hun zorgplicht of dat er een ongeoorloofde vorm van dwang is gebruikt met betrekking tot het voedingspatroon van het slachtoffer. Hier is geen bewijs voor gevonden.

De twee vrouwen en de man zijn niet langer verdachte. De zaak tegen hen is geseponeerd. De betrokkenen zijn hiervan door het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld.