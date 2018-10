Het duurt mogelijk nog maanden voordat de Stint weer de weg op mag

Eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn over de veiligheid van de Stint, zo liet de advocaat van het ministerie van Infrastructuur en Veiligheid weten. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Veiligheid heeft het gebruik van de elektrische bakfiets verboden zolang het onderzoek naar de veiligheid ervan nog loopt. Dit melden meerdere media donderdag.

Besluit te drastisch

Volgens Kinderopvang Het Kinderstraatje was het besluit van de minister om alle Stints van de weg te halen na het ongeval in Oss op 20 september te drastisch. Het Kinderstraatje stelt dat het besluit van de minister onzorgvuldig was en te weinig rekening hield met de belangen van mensen en organisaties. De eigenaar van de Almeerse opvang bijvoorbeeld heeft geen rijbewijs en beschikt nu niet over een gemakkelijk alternatief om de kinderen te vervoeren. Door het besluit van de minister zou het Kinderstraatje nu in de problemen zijn gekomen. De opvang wil zo spoedig mogelijk weer gebruik kunnen maken van de Stint. Het ministerie liet donderdag weten dat het onderzoeksinstituut TNO, dat de Stint nu doorlicht, geen mogelijkheid ziet om het onderzoek sneller af te ronden. Volgens de juridisch adviseur van het Almeerse kinderdagverblijf stelt de minister "te weinig middelen beschikbaar" om het onderzoek te sneller te laten verlopen.Door het besluit van de minister mogen nu zo'n 3600 Stints niet de weg op.

Twijfels

De Stint is een elektrische bakfiets waar maximaal tien kinderen in passen. De elektrische bakfiets werd vooral gebruikt door kinderdagverblijven om kinderen mee te vervoeren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft na het ongeluk in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, een aantal Stints onderzocht. Daarbij zijn 'twijfels gerezen over de technische constructie van de Stint’. Uit testen blijkt volgens de ILT dat ‘een enkele verstoring in een stroompad kan leiden tot het versnellen van het voertuig tot de hoogst ingestelde snelheid’. Daarnaast zou de producent van de Stint het ontwerp na toelating op de openbare weg op tal van punten hebben aangepast, zonder dat te melden. Zo kreeg de Stint onder meer een zwaardere motor, Daardoor duurt het onderzoek langer, zo meldt de NOS.

De rechter doet op 1 november uitspraak in de zaak.