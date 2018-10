1 op de 8 huishoudens veranderde van energieleverancier

Er zijn grote regionale verschillen. Het hoogst is het aandeel overstappers in het noorden en oosten van het land. In Staphorst, Tubbergen, Dinkelland en Wierden, gemeenten in Overijssel, heeft zo’n 20 procent van de huishoudens gewisseld van energieleverancier. Hoger dan 18 procent is het aantal overstappers in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Heeze–Leende en Best (Noord-Brabant), Bunschoten (Utrecht) en Scherpenzeel (Gelderland).

Relatief laag is het percentage overstappers in het zuidwesten van het land en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De laagste percentages overstappers zijn te vinden in Zeeland: Sluis (2,9 procent), Hulst (3,8 procent), Veere (4,6 procent), Vlissingen (5 procent), Terneuzen (5,1 procent).

De cijfers verschillen ook binnen steden. In Den Haag is nog geen 8 procent van de huishoudens gewisseld van energieleverancier, maar het percentage overstappers loopt uiteen van (bijna) 14 (buurten Marlot, De Lanen, De Velden) tot net boven 2 (Haagse Bos, Zuiderpark).