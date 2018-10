Gorillababy geboren in ARTIS

Donderdagmiddag is er in ARTIS een westelijke laaglandgorilla geboren. Dit heeft de Amsterdamse dierentuin vrijdag bekendgemaakt.

Vliezen gebroken

De vliezen van de moeder waren donderdag al vroeg gebroken. 'Toch duurde het daarna nog zo’n vijf uur voordat de gorillababy om 13.45 uur in het Gorillahuis geboren werd', zo meldt ARTIS vrijdag.

Spannend

De eerste momenten na de geboorte waren spannend. De moeder pakte de gorillababy aanvankelijk niet op, maar was vooral bezig met het bestuderen en opeten van de nageboorte. Gelukkig pakte zij het jong alsnog op en daarna begon het te drinken. Het is nog onbekend wat het geslacht is van de gorillababy. Bekijk een filmpje van de pasgeboren gorilla via www.artis.nl/gorilla-geboren.

Hele dag bezig met bevalling

De gorillagroep van ARTIS was de hele dag al bezig met de bevalling. Doordat de vliezen gebroken waren, roken de gorilla’s aan de zoete geur dat de geboorte aanstaande was. Een van de andere vrouwelijke gorilla’s bleef de hele dag in de buurt van de aanstaande moeder, en de jonge mannetjes uit de groep waren erg geïnteresseerd. Voor hen was het de eerste keer dat ze oud genoeg waren om een geboorte bewust mee te maken.

Harem

Gorillagroepen bestaan uit vijf tot vijftien dieren. Een groep bestaat uit één dominante man, de zilverrug, met een harem van een aantal volwassen vrouwtjes en hun jongen. Soms zijn er nog jongere mannetjes aanwezig in de groep, maar het is de dominante man die met de vrouwtjes paart. De gorillagroep in ARTIS bestaat uit de zilverrug en drie volwassen vrouwen. Verder zijn er naast de pasgeboren baby nog vier jonge mannetjes en een jong vrouwtje. De moeder van het jong is ervaren: ze heeft al zes jongen gekregen, waarvan er één dood geboren is. Van de andere jongen is er nog één in ARTIS.

Afhankelijk van moeder

Gorillababy’s kennen een lange periode van ontwikkeling en afhankelijkheid. Tot een leeftijd van ongeveer drie jaar oud heeft een jong continu contact met zijn moeder, daarna wordt de band wat losser. Gorilla’s krijgen om de drie à vier jaar een jong, na een draagtijd van ongeveer 8,5 maand. Moedergedrag is bij gorilla’s niet aangeboren, dus het is belangrijk dat beginnende moeders de kunst afkijken van andere gorillamoeders. In de groep maken ze processen als geboorte, zogen en een baby dragen als vanzelf mee.

Ernstig bedreigd

De westelijke laaglandgorilla (Latijnse naam: Gorilla gorilla gorilla) is een ernstig bedreigde diersoort. De grootste gevaren voor gorilla’s zijn stroperij, ziektes, habitatverlies en klimaatverandering. In de Centraal-Afrikaanse landen waar de westelijke laaglandgorilla in het wild voorkomt, zijn wetten waarin jacht en vangst verboden zijn, maar in geen enkel land worden de wetten streng nageleefd. Gorillavlees wordt als ´bushmeat´ verkocht. ARTIS neemt deel aan het Europese fokprogramma voor de westelijke laaglandgorilla.