Eerste reünie oud-dienstplichtigen in het NMM

In het Nationaal Militair Museum (NMM) zijn zaterdag ruim 350 oud-dienstplichtigen met elkaar herenigd en samen op de foto gegaan. Deze recordpoging om het grootste aantal oud-dienstplichtigen op de foto te zetten is de aftrap van het Koude Oorlog-jaar in 2019 in het NMM, waarin ook aandacht aan de dienstplicht wordt besteed.

Fotoproject

De opkomst vormde de opmaat naar de Koude Oorlog-tentoonstelling Als de Russen komen, die vanaf 23 februari 2019 in het museum te zien zal zijn. Onderdeel van die expositie is een installatie met tienduizenden foto’s. Oud-dienstplichtigen kunnen hun fotomateriaal uploaden via nmm.nl/appel. Dan zorgt het museum ervoor dat dit fotomateriaal vindbaar in de installatie wordt opgenomen.

Als de Russen komen

Er is met opzet voor deze titel gekozen, vertelt directeur Paul van Vlijmen (die als voormalig chauffeur-gewondenvervoerder natuurlijk mee op de foto ging). ‘Zo zullen we laten zien dat de dreiging uit het Oosten heel reëel was. Zo zal er kaartmateriaal uit Polen te zien zijn, die duidelijk maakt dat ze aan de overkant van het IJzeren Gordijn maar op één ding oefenden: de aanval.’

Uniform

Aan de oproep om in ieder geval de oude baret mee te nemen, was massaal gehoor gegeven. Er waren zelfs oud-dienstplichtigen geüniformeerd naar het NMM gekomen. Een enkeling droeg een oude buiten- of isolatiejas, anderen hadden zich geheel in gevechts- of dagelijks tenue gestoken. Speciale aandacht werd besteed aan de oudste aanwezige: de 100-jarige Martin Jansen die de dag ervoor nog het Mobilisatie-Oorlogskruis ontving uit handen van minister Ank Bijleveld.

Begin

De tentoonstelling Als de Russen komen zal te zien zijn tussen 23 februari en 1 september 2019. In het kader van de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een grote tankshow met materieel uit Oost en West. En nog meer reünies uiteraard, besluit Van Vlijmen: ‘Gemiddeld kwamen er ieder jaar zo’n 40.000 jongens op. Dan is het leuk dat we er vandaag 350 hebben, maar geloof me: dit is nog maar het begin.’