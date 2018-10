Oudste bewoner Apenheul Silvia (52) overleden

Maandag is de oudste bewoner van de Apenheul overleden. Orang-oetan Silvia is maar liefst 52 jaar geworden. 'Ze was dus een echte bejaarde dame, want in het wild worden orang-oetans tussen de 40 en 50 jaar oud', zo laat de dierentuin maandagmiddag weten.

In laten slapen

'Het ging al een tijdje niet goed met Silvia's gezondheid. Om haar verder lijden te besparen, hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt om haar in te laten slapen', aldus de dierentuin.

Oudste bewoner

Silvia was met haar 52 jaar niet alleen de oudste bewoonster van Apenheul, maar ook één van de zeven orang-oetans die in 1999 als eerste in ons park arriveerden. In dat jaar openden we ons huidige orang-oetanverblijf met vier eilanden. Sindsdien is Apenheul ook onderdeel van het Europees fokprogramma voor Borneo orang-oetans. Daarmee houden we een reservepopulatie van deze bedreigde apensoort in stand. Op dit moment leven er negen Borneo orang-oetans in Apenheul.

Supertante

Silvia is voor haar komst naar Apenheul vier keer moeder geworden. In Apenheul heeft ze geen kinderen gekregen. Hier stond ze vooral bekend als een hele lieve tante voor de andere orang-oetanbaby’s en -kinderen. De omgang met de andere vrouwtjes leidde nog weleens tot botsingen. Silvia had namelijk een sterk eigen willetje. Ze kon nog weleens chagrijnig reageren naar de andere orang-oetanvrouwen.

In het wild

Borneo orang-oetans leven in het wild op het Indonesische eiland Borneo. Daar worden deze apen met uitsterven bedreigd. De bossen waar ze leven, worden gekapt om plaats te maken voor oliepalmplantages. Het Apenheul Natuurbehoudfonds steunt een belangrijk natuurbehoudproject – het Kinabatangan-project – om ontbossing tegen te gaan en de orang-oetans in het wild voor uitsterven te behoeden.