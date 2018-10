VUmc sluit poliklinieken en spoedeisende hulp door storing

De zorg in het ziekenhuis draait gewoon door want deze staat los van de ICT storing, aldus een woordvoerder. De spoedeisende hulp van Amsterdam UMC, locatie VUmc, was vandaag tot nu gesloten maar vanaf 15.30 uur is de spoedeisende hulp weer open voor acute zorg.

Omdat het nog steeds onduidelijk is wanneer de ICT storing verholpen is, blijven de poliklinieken in ieder geval tot morgenochtend 10 uur gesloten. Het is nog onbekend wat de storing is.