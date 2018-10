Herdenkingsbijeenkomst Wim Kok Concertgebouw

Zaterdag 27 oktober vindt van 15.00 uur tot 16.30 uur een herdenkingsbijeenkomst voor Wim Kok plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. 'De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor genodigden', zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdagavond namens de familie Kok laten weten.

Condoleanceregister

Voor het publiek is een condoleanceregister geopend. Blijken van medeleven bijvoorbeeld in de vorm van brieven en/of bloemen – zijn welkom via Uitvaartcentrum Bouwens, Startbaan 7, 1185XP Amstelveen. 'De uitvaart vindt in besloten kring plaats', aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Hartkwaal

Wim Kok overleed afgelopen weekend in zijn woonplaats Amsterdam op 80 jarige leeftijd. Oud-premier en voormalig PvdA-voorman Wim Kok overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartkwaal in het bijzijn van zijn vrouw Rita, kinderen en kleinkinderen.