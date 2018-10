Overgang naar wintertijd zorgt voor meer aanrijdingen

Duisternis en vermoeidheid zijn de oorzaak van veel schades in de desbetreffende periode. Route Mobiel ziet in de week na de ingang van de wintertijd al jaren een piek van 10 – 15% meer aanrijdingen. Dit jaar moet de klok een uur worden teruggezet in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober.

Ongevallenpiek door sneller invallende duisternis

Chris Trip van Route Mobiel: “Wij zien al jaren een piek van ongevallen en schademeldingen vlak na de ingang van de wintertijd. Automobilisten worden overvallen door de sneller invallende duisternis, waardoor de kans op ongelukken toeneemt. Dit jaar zal dat na 27 oktober, wanneer de klok weer een uur teruggaat, waarschijnlijk ook weer het geval zijn.”

Verstoord bioritme

Trip: “Naast dat automobilisten verrast worden door de duisternis, zijn er ook weggebruikers die door de tijdsomschakeling een verstoord bioritme hebben en daardoor vermoeider achter het stuur zitten dan normaal. Het is daarom aan te raden om goed voorbereid de weg op te gaan; zorg dat je verlichting in orde is, de ramen goed schoon zijn, je goed uitgeslapen bent en dat je wat te eten bij je hebt om vermoeidheid te bestrijden (neem bijvoorbeeld een banaan of een energiereep mee in je auto!).”

Niet alleen automobilisten, maar alle verkeersdeelnemers ondervinden hinder van de vroeger invallende duisternis. Dus blijf ook als fietsers of voetgangers extra alert de komende dagen.