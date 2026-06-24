woensdag, 24. juni 2026 - 19:13 Update: 24-06-2026 19:14
Twee op de tien verzekerden geeft aan in 2026 voor vrijwillig eigen risico te kiezen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht
Het aandeel verzekerden dat aangeeft in 2026 gekozen te hebben voor een vrijwillig eigen risico is gelijk gebleven aan dat in 2025. Als verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico doen zij dat meestal omdat de premie van de basisverzekering dan lager is. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Een vrijwillig eigen risico betekent dat je zelf kiest om een hoger eigen risico te nemen, bovenop het verplichte eigen risico. In ruil daarvoor betaal je minder premie per maand. Recent onderzoek van het Nivel laat zien waarom verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico.