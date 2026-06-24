Twee op de tien verzekerden geeft aan in 2026 voor vrijwillig eigen risico te kiezen

Utrecht

Het aandeel verzekerden dat aangeeft in 2026 gekozen te hebben voor een vrijwillig eigen risico is gelijk gebleven aan dat in 2025. Als verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico doen zij dat meestal omdat de premie van de basisverzekering dan lager is. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.