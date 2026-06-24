Roemeense nepagenten lichten toeristen op

Met een smoes over vals geld weet een groepje nepagenten meerdere keren de inhoud van de portemonnees van buitenlandse toeristen te checken. Echter niet met goede bedoelingen: deze toeristen komen er even later allemaal achter dat ze een deel van hun geld kwijt zijn. Na uitgebreid onderzoek kon de politie vorige week drie verdachten aanhouden die aan ieder geval vijf soortgelijke zaken gelinkt kunnen worden.

Afgelopen februari maakte een eerste toerist melding van deze oplichtingstruc. Op station Sloterdijk in Amsterdam werd hij aangesproken door een paar mannen die aangeven politie in burger te zijn, ook identificeren ze zichzelf met een badge. Omdat er veel vals geld in omloop zou zijn, wilden ze graag het geld van de persoon checken. Nadat de onwetende toerist hieraan heeft meegewerkt en de nepagenten weer zijn vertrokken, komt hij tot de conclusie dat een deel van zijn geld weg is.

In de maanden die volgen overkwam dit nog drie personen in de omgeving van Sloterdijk en ook in Rotterdam deed iemand aangifte van dezelfde oplichtingstruc. In alle gevallen ging het om buitenlandse toeristen, waardoor het lijkt dat de oplichters hun slachtoffers gericht uitzoeken. De politie deed onderzoek naar de verschillende incidenten en liep onder andere camerabeelden uit. Daaruit bleek dan dat bij deze vijf zaken drie dezelfde mannen betrokken waren. Uiteindelijk weet de politie hen te traceren en konden ze donderdag 18 juni worden aangehouden. De verdachten zijn 35, 39 en 54 jaar en allen afkomstig uit Roemenië.