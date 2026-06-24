Verdachte na 35 jaar voor de rechter voor verkrachting 14-jarig meisje Bodegraven

35 jaar lang hield de verdachte zijn mond. Totdat de politie vorig jaar bij hem aan de deur stond met een DNA-match. Prompt bekende de 59-jarige man dat hij in 1990 in Bodegraven een meisje had verkracht in haar eigen huis. Voor het slachtoffer, inmiddels 50 jaar oud, betekende de doorbraak dat na 35 jaar eindelijk bekend werd wie haar had verkracht. Afgelopen dinsdag was de rechtszaak', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Verkracht

Het destijds 14-jarige meisje was alleen ziek thuis toen de destijds 24-jarige verdachte er op 30 maart 1990 rond 9.25 uur aanbelde. Hij was op zoek naar de moeder. 'Toen het meisje naar binnen liep om het telefoonnummer van haar moeders werk op te schrijven volgde verdachte haar. Binnen besloot hij het kind eerst te betasten. Daarna dwong hij haar onder dreigende taal naar boven, waar hij haar verkrachtte', aldus het OM.

DNA-spoor

Ondanks intensief onderzoek van de politie kon de zaak in 1990 niet worden opgelost. Op basis van een compositietekening werd nog wel de broer van de huidige verdachte opgepakt, maar het DNA-spoor van de dader bleek niet volledig overeen te komen en verwantschapsonderzoek bestond nog niet. Toch was het dat DNA-spoor dat 35 jaar later alsnog voor de oplossing van de zaak zou zorgen, toen het kon worden gekoppeld aan een DNA-profiel van de verdachte dat in Groot-Brittannië was geregistreerd.

Altijd gezwegen

Voor het slachtoffer heeft de gebeurtenis uit 1990 altijd een grote impact gehad. Haar gevoel van veiligheid werd ernstig beschadigd, een gezonde seksuele ontwikkeling werd haar ontnomen en zij en haar familie hebben het feit altijd met zich meegedragen. Verdachte heeft na zijn aanhouding direct bekend en aangegeven dat hij blij was dat het was uitgekomen. "Toch heeft hij 35 jaar lang bewust gezwegen, kennelijk in de hoop dat het nooit zou worden ontdekt," hield de officier van justitie de rechtbank voor.

'Nooit verantwoordelijkheid genomen'

Hij wees erop dat de gevolgen voor het slachtoffer ingrijpend en langdurig zijn geweest, dat de gebeurtenis ook nu, 35 jaar later, nog grote invloed op haar heeft. "Verdachte heeft al die jaren zijn leven geleefd. Hij heeft zijn eigen belangen boven die van het slachtoffer gesteld. Hij heeft nooit verantwoordelijkheid genomen, zelfs niet toen zijn broer enige tijd onterecht heeft vastgezeten. Maar zwijgen loont niet, hoe lang je ook hoopt de dans te ontspringen. Dat laat deze zaak maar weer eens zien."

Eis: vier jaar celstraf

Het Openbaar Ministerie eist tegen verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.