Politie verricht 6 aanhoudingen in onderzoek naar stemfraude Gorinchem

Afgelopen dinsdag heeft de politie zes aanhoudingen verricht in het onderzoek naar stemfraude in Gorinchem. 'Het gaat om personen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar, allen uit Gorinchem. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en het medeplegen van het ronselen van stemmen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

'Handtekeningen volmachten nagemaakt'

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de afgelopen maanden samen met de politie onderzoek gedaan naar vermoedens van stemfraude in Gorinchem. 'Op basis van informatie die voortkomt uit dit onderzoek, delen politie en OM het vermoeden dat handtekeningen op volmachten zijn nagemaakt', aldus het OM.

Melding

De melding over de stemfraude kwam vanuit de burgemeester van Gorinchem. Zij deed op 25 maart 2026, kort na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, aangifte bij de politie omdat ze ruim tien signalen had ontvangen die wezen op mogelijke onregelmatigheden.

Onderzoek in volle gang

Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek van OM en politie is nog in volle gang. Daarom worden er geen verdere mededelingen gedaan.