Poliklinieken VUmc weer open na ICT-storing

Het VUmc in Amsterdam, dat tot 12.00 uur woensdag had te maken met een grote ICT-storing, heeft om 13.00 uur haar poliklinieken weer geopend voor patiënten. Dit heeft het VUmc woensdagmiddag bekendgemaakt.

Dinsdag gingen vanwege de storing de poliklinieken en de spoedeisende hulp (SEH) dicht. De SEH ging rond 15.30 uur weer open. Een woordvoerder van het ziekenhuis in de Telegraaf: 'De storing is nog niet opgelost, we vorderen wel. Medewerkers krijgen groepsgewijs weer toegang tot de systemen. De zorgafdelingen hebben hierbij prioriteit. Alle acute zorg functioneert normaal.' Ook de geplande opnames in het ziekenhuis gaan gewoon door.

Door de softwarestoring kunnen mails en patiëntendossiers niet behandeld worden. De geplande opnames in het ziekenhuis gaan gewoon door.

Update woensdag 12.15 uur

'Alle poliklinieken zijn vanaf vanmiddag 13.00 uur weer open. Alle poliklinische patiënten, die vanmiddag afspraken hebben, zijn welkom. De acute zorg en het ziekenhuis zijn normaal geopend', aldus het VUmc..