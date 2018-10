Wapenvondst na inval Amsterdamse woning, Engelsman (49) aangehouden

Vorige week donderdag heeft de politie in Amsterdam in de middag rond 17.00 uur een inval verricht in een woning op de Jan van Zutphenstraat. 'Daar werden onder andere wapens en verdovende middelen aangetroffen. Een 49-jarige verdachte uit Groot-Brittannië is aangehouden', zo laat de politie woensdag weten.