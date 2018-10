Defensie kiest voor Mercedes-Benz

Defensie is van plan 515 voertuigen te bestellen bij Mercedes-Benz Cars Nederland. Ze zijn met name bedoeld voor de Luchtmobiele Brigade en worden geleverd in de varianten: gevechtsvoertuig, logistiek voertuig en een versie voor het vervoer van gewonden.

Een van de gestelde eisen is dat ze onder een Chinook-transport helikopter zijn te vervoeren, in een zogenoemde underslung. Voor het gevechtsvoertuig is tevens als voorwaarde gesteld dat die ook in de Chinook is te verplaatsen.

De voertuigen van Mercedes-Benz Nederland voldoen aan alle eisen van Defensie. Daarnaast gaat het bij de wagens op het gebied van aanschaf en onderhoud om de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het aanbod van Mercedes ligt tientallen miljoenen euro’s lager dan de overige aanbiedingen.

Gedegen getest

Ook voor de economie en werkgelegenheid zijn de voertuigen goed. Nederlandse bedrijven zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en productie. Verder worden ze de komende 10 jaar deels onderhouden door het Nederlandse dealernetwerk van Mercedes-Benz Nederland.

Bij de eerste levering, de zogenoemde pre-batch uitvoerig, worden de voertuigen gedegen getest op de geëiste specificaties. Dit om zeker te stellen dat ze betrouwbaar en geschikt zijn voor de werkzaamheden waar militairen ze voor gaan inzetten.

Vanaf 2021 geleverd

Als alles volgens plan verloopt, worden de voertuigen vanaf 2021 geleverd.