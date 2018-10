Mogelijke drugsdealster aangehouden in Tilburg

De wijkagent van Goirke, Bouwmeesterbuurt en Hasselt had de afgelopen tijd verschillende meldingen binnen gekregen van een vrouw op een scooter die mogelijk drugs zou dealen. Onder andere medewerkers van een daklozenopvang hadden de wijkagent aangesproken dat ze last hadden van deze vrouw. In verband met de overlast die het dealen van drugs met zich mee brengt was dit niet wenselijk in de omgeving van de opvang. Op donderdag 25 oktober 2018 om 13.40 uur surveilleerde de wijkagent in zijn wijk. Bij het Wilhelminapark zag hij een bekende drugsgebruiker van hem staan praten met een vrouw op een scooter. Omdat hij vermoedde dat dit de vrouw was besloot hij haar te controleren. In eerst instantie reed ze weg maar een paar straten verder kon hij de vrouw aanspreken. Bij controle bleek de 35-jarige vrouw uit Tilburg 7 zakjes met vermoedelijk drugs, een pepperspray en twee telefoons aangetroffen. De verdachte is aan het bureau ingesloten.