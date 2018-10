Twee fietsers komen om het leven bij aanrijding in Goes

In de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks 04.15 uur, gebeurde een ernstige aanrijding nabij de spoorwegovergang ‘Ockenburg’ op de kruising Van De Spiegelstraat/Kloetingseweg in Goes.

Een automobilist heeft daar twee fietsers aangereden. Beide fietsers zijn om het leven gekomen.

Agenten waren heel snel ter plaatse. Zij hebben ambulances en een traumahelikopter gewaarschuwd, maar die konden niets meer doen voor de twee slachtoffers. Zij overleden ter plaatse.

Bestuurder aangehouden

De 19-jarige Kloetingse bestuurder van de personenauto is aangehouden. Hij zal door de politie worden gehoord over de aanrijding. De mah had te veel gedronken, zo meldt de NOS.

Het team Verkeersongevallenanalyse is ter plekke om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval. Medewerkers van de gemeente Goes hebben afzettingen geplaatst. De weg is afgesloten tussen de Van De Spiegelstraat en de rotonde bij de Oranjeweg/Patijnweg. Deze afsluiting zal nog uren duren, u wordt verzocht voorlopig een andere route te gebruiken.

Getuigen

Meteen na het ongeval hebben zich getuigen gemeld bij de politie, ook van hen wordt een verklaring afgenomen. Zij zijn erg geschrokken van de aanrijding, voor hun is slachtofferhulp opgeroepen.

Mocht u getuige zijn geweest van het ongeval, dan wordt u verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Vermeld bij contact alstublieft zaaknummer 2018-254260. Als u getuige bent geweest en naar aanleiding van het ongeval behoefte hebt aan slachtofferhulp dan kan dit traject door de politie in gang worden gezet.

Op dit moment weet de politie nog niets over de slachtoffers, behalve dat het om een man en een vrouw gaat. Wanneer er meer details over het ongeval of over de slachtoffers bekend worden dan melden we dat in een volgend nieuwsbericht.