Actiegroep wil dat lekkende kerncentrale in Petten zo snel mogelijk dicht gaat

Deze week lekte water vervuild met de radioactieve stof tritium in de kruipruimte van de hogefluxreactor van de kerncentrale in Petten.

Daarop werd de reactor stilgelegd en is de lekkage gestopt. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkage en er zou geen gevaar zijn ontstaan voor de omgeving. Dit schrijft NH Nieuws zondag. Echter, voor acitegroep Pettermerduinen Kernreactor Vrij is deze lekkage het zoveelste incident dat duidelijk maakt dat de kerncentrale in de duinen zo snel mogelijk moet sluiten.

Marja Raat van de actiegroep is direct na het incident persoonlijk op de hoogte gesteld van het incident. Het is zoveelste lek-incident in Petten en Raat maakt zich dan ook zorgen. Een menselijke fout kan gebeuren maar als er iets mis is met de leidingen vindt ze dat veel ernstiger. Ze geeft de onderzoekers een week de tijd om de oorzaak te achterhalen. Over de uitkomst zegt ze tegen NH Nieuws: 'Maar wat de uitkomst van het onderzoek ook is, de lekkage bewijst weer eens dat de reactor gevaarlijk is en wij vinden dan ook dat het ding zo snel mogelijk gesloten moet worden.'