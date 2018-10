Fabrikant Stint ziet geen toekomst meer en vraagt faillissement aan

De fabrikant is bankroet. Dat zegt eigenaar Edwin Renzen in een interview met RTL Nieuws en de Volkskrant. Afgelopen vrijdag zag Renzen at het zo niet meer verder kon. In de krant zegt hij: 'Ik heb naar de cijfers gekeken: er komt al weken niets meer binnen. En er gaat alleen maar geld uit, alleen maar meer. Extra kosten, geen inkomsten. We hebben nog net de salarissen er een keer uit kunnen persen. Maar dit is niet vol te houden.' Renzen ziet voor het bedrijf geen toekomst meer. 'k zie geen uitweg, nu de overheid niet met ons in gesprek wil over hoe we de stint weer op de weg krijgen. Het is op.'

Het bedrijf kwam in de problemen na het dramatische ongeval met een stint op het spoor in Oss, op 20 september, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Minister Cora van Nieuwenhuizen besloot op 1 oktober vanwege het ongeval de stint 'uit voorzorg' van de weg te halen. Ze had op basis van een verkennend onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) , de politie, en het Nederlands Forensisch Instituut twijfels gekregen over de veiligheid van de stint.

Renzen is het nog niet eens met het besluit. Hij vindt dat het bedrijf geen kans heeft gekregen. Volgens hem is de stint niet onveilig. Het is volgens hem nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk in Oss is.