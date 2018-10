Woonbond: Rem op huurstijgingen vrije sector hard nodig

Opnieuw stijgen de huurprijzen in de vrije sector fors, blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van Pararius. De gemiddelde vierkantemeterprijs van vrije sector huurwoningen is in het derde kwartaal van 2018 opnieuw gestegen. Landelijk betalen huurders die een nieuwe woning in de vrije huursector betrekken gemiddeld 5,3 procent meer dan een jaar geleden. Vooral in de steden lopen de prijzen hard op. In Amsterdam steeg de huurprijs naar €22,83 per vierkante meter.

Gisteren werd bekend dat minister Ollongren denkt over een ‘noodknop’ om een rem te zetten op te hoge huurprijzen. 'Een stap in de goede richting, maar is er meer nodig', reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. De Woonbond pleit al langer voor het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector. Jansen: ‘Huurders in de vrije sector betalen inmiddels woekerprijzen en hebben geen enkele huurprijsbescherming. Daar moet echt verandering in komen dor in te zetten op fatsoenlijke huurprijsbescherming’.

De Woonbond wil daarnaast dat huurders in de vrije sector ook met geschillen over hun huurprijs, achterstallig onderhoud of bijvoorbeeld te hoge servicekosten naar de Huurcommissie kunnen stappen. Nu moeten deze huurders bij een geschil direct naar de rechter. Jansen: ‘Er is de afgelopen jaren alles aan gedaan om de vrije huursector te vergroten, terwijl er niets gedaan is om fatsoenlijke consumentbescherming te regelen voor deze huurders.’