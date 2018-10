Niet alle letters I amsterdam hoeven weg

Was anderhalve week de fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Roosma, nog vastberaden om alle I amsterdam letters uit het stadsbeeld doen laten verdwijnen, maakt de partij pas op de plaats.

Volgens de politica moeten alleen de letters op het Museumplein weg en mogen ze in Nieuw-West en Zuidoost blijven staan. De laatste twee hadden handtekeningen verzameld voor het behoud van de letters. Deze dienen als ontmoetingsplaats en klimrek.

Volgens AT5 krijgen de bewoners van het centrum die mogelijkheid niet. Het weghalen van de letters op het Museumplein is 'een noodzakelijke verandering is om aan te tonen dat de stad niet alleen een product is'.