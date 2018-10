Minister Schouten wil experimenteren met omstreden genmodicficatie

Ze wil samen met bedrijven, boeren en de Universiteit Wageningen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te experimenteren met de zogeheten CRISPR-CAS-methode. Over haar bevindingen zal ze de komende weken een brief sturen naar de Tweede Kamer. De methode is omstreden. In juli van dit jaar oordeelde het Europese Hof nog dat deze light-methode onder de strenge regels van genetische modificatie moet vallen.

Gewassen zouden door de CRISPR-CAS-methode worden verbeterd doordat zwakheden uit het DNA worden geknipt. Bij klassieke veredeling duurt het met het kruisen van gewassen veelal jaren om de gewenste verandering aan te brengen.