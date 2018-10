Politie: 'Het is wéér raak: zoveelste autobrand Savelsbos Hoofddorp'

In Hoofddorp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de zoveelste autobrand plaatsgevonden. 'Dit maal was het raak op de parkeerplaats van het Savelsbos', zo meldt de politie woensdag. .

'Harde knal'

Een getuige verklaarde tegenover de politie dat hij tijdens een toiletbezoek een harde knal hoorde. Toen hij naar buiten keek, zag hij vlammen uit een voertuig slaan. Toen de politie ter plaatse was, bleek de auto al volledig uitgebrand. Door de brand raakten andere auto’s ook beschadigd.

Brandstichting

Omdat afgelopen zondag rond het zelfde tijdstip ook een aantal auto’s in de brand hebben gestaan, gaat de politie uit van brandstichting. De politie verzoekt bewoners in de omgeving van Hoofddorp uit te kijken naar verdachte situaties. Ook komt de politie graag in contact met personen die dinsdagnacht rond 03.30 uur in de omgeving van het Savelsbos iets verdachts hebben gezien