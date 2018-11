Lichaam gevonden tijdens zoekactie vermiste Mona Baartmans Delft

In het onderzoek naar de vermiste 79-jarige Mona Baartmans uit Delft is de politie opnieuw een zoekactie gestart na een serieuze tip.

Volgens de politie wordt er gezocht in een groengebied in Heinenoord. Over de aard van de tip en of er al iets gevonden is, wil de politie niet zeggen. Op de plaats van de zoeking is ook een team van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ter plaatse.

Oudste zoon aangehouden

Op 23 september j.l. verdween de 79-jarige vrouw nadat zij haar man had bezocht in een verpleeghuis. Door haar oudste zoon zou zij in de buurt van haar woning zijn afgezet. Dit verhaal trekt de politie in twijfel en heeft haar 60-jarige zoon aangehouden voor betrokkenheid bij de verdwijning van Mona Baartmans.

Update donderdag 1-11-18:

'Donderdagochtend vroeg heeft de politie een stoffelijk overschot aangetroffen in Heinenoord. Of het Mona Baartmans betreft wordt onderzocht door het NFI', aldus de politie donderdag.