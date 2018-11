Politiefunctionaris verdacht van hacken en lekken

Een 40-jarige politiefunctionaris, werkzaam in het district Zuid-West-Limburg, is op 1 november 2018 aangehouden. Dit meldt de politie donderdag.

Computervredebreuk en lekken

'De man wordt verdacht van computervredebreuk en het lekken van informatie wat een schending van het ambtsgeheim is. Tot nu toe is niet gebleken dat er informatie is gelekt naar criminelen of criminele organisaties', aldus de politie. Het onderzoek loopt nog.

Disciplinair onderzoek

De 40-jarige verdachte wordt vrijdag 2 november voorgeleid aan de rechter-commissaris. In het belang van het lopende rijksrecherche-onderzoek doet het OM verder geen mededelingen over deze zaak. Naast het strafrechtelijk onderzoek loopt er een disciplinair onderzoek naar de politiefunctionaris