Grote vastgoeddeal van 1400 woningen in Amsterdam

Orange Capital Partners (“OCP”), heeft met onder andere de Silverfern Group en een Amerikaans pensioenfonds, heeft circa 1,400 woningen in Amsterdam verkocht aan CBRE Global Investors. De verkoopprijs van de woningen is ruim 400 miljoen euro. De woningen zijn onder andere het Change= gebouw en het Delflandplein in Amsterdam-West, de woontorens aan het Waterlandplein in Noord, en veel unieke panden binnen de ring A10 in Amsterdam.

Victor van Bommel CEO van Orange Capital Partners: “Wij zijn bijzonder verheugd met het uiteindelijke verkoopresultaat, maar met enig sentiment nemen we ook afscheid van onze eerste partnership uit 2014. In de afgelopen 4 jaar zijn wij erin geslaagd om een unieke portefeuille woningen in Amsterdam op te bouwen middels een reeks van acquisities. We hebben significant geïnvesteerd het verbeteren van de portefeuille door het energie efficiënt maken van de woningen en het achterstallige onderhoud bij te werken. We zijn erin geslaagd om een portefeuille met Amsterdamse panden te transformeren in een energy efficiënte hoogwaardige portefeuille woningen.”