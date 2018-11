Vier jaar cel geëist voor ontucht met minderjarige en bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Utrecht een gevangenisstraf van vier jaar waarvan één jaar voorwaardelijk geëist tegen een 50-jarige man. Hij wordt er van verdacht in de eerste helft van de jaren negentig ontucht te hebben gepleegd met het toen minderjarige dochtertje van kennissen. Ook wordt hij verdacht van het bezit en het verspreiden van ruim 1700 digitale filmpjes en afbeeldingen in de periode 2014 tot 2017,waarop kinderporno te zien is.

Behalve de gevangenisstraf vroeg de officier om een aantal voorwaarden, gezien de persoonlijkheidsproblematiek van de verdachte. Volgens de deskundigen heeft hij aan een pedofiele stoornis met narcistische en antisociale trekken. De voorwaarden behelzen toezicht door de reclassering, een langdurige intensieve behandeling, controle op gegevensdragers in verband met chatcontacten en een verbod op het werken met kinderen of het uitvoeren van hobby’s waarin hij in contact komt met kinderen.

Eind januari 2017 ontving de politie een melding van de Amerikaanse autoriteiten dat op een Nederlands account van de online opslagdienst Dropbox kinderporno stond. Onderzoek door de recherche leidde tot de aanhouding van de verdachte in zijn toenmalige woonplaats Soest. Tijdens een daaropvolgende huiszoeking nam de politie diverse digitale gegevensdragers in beslag. Hierop werden de afbeeldingen en filmpjes aangetroffen.

Al snel bleek dat de man werkzaam was als pedagogisch medewerker bij een kinderopvang in de gemeente Gooise Meren. Tijdens een informatieavond hebben de gemeente en de werkgever in samenwerking met het Openbaar Ministerie de ouders op de hoogte gebracht. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is niet gebleken van een link tussen het werk van de man bij de kinderopvang en enige strafbare feiten.

De bekendmaking van de aanhouding van de verdachte leidde er toe dat een vrouw zich bij de politie meldde met het verhaal dat zij in de eerste helft van de jaren negentig is misbruikt door de verdachte. Dit zou onder andere gebeurd zijn terwijl hij als vriend van haar ouders op haar paste tijdens een vakantie. Zedenrechercheurs hebben uitgebreid gesproken met deze vrouw. De officier van justitie vindt in het dossier voldoende wettig en overtuigend bewijs om de rechter te vragen de verdachte hier ook voor te veroordelen.

Ook het bezit en het verspreiden van kinderporno wordt de verdachte zeer kwalijk genomen. Hoewel hij zelf niet verdacht wordt van het maken van kinderporno, is het een vaststaand feit dat er kinderen ernstig misbruikt zijn bij de vervaardiging van de afbeeldingen die verdachte in bezit had en verspreidde. De vraag naar dergelijke materiaal houdt de productie er van in stand.



De verdachte heeft van 31 januari tot en met 5 juli 2017 in voorarrestgezeten. Sinds de schorsing van zijn voorlopige hechtenis volgt hij een verplichte behandeling. Hij woont inmiddels niet meer in Soest.