Gulle 'brandweerman' die rondjes gaf in kroeg aangehouden

Donderdag heeft de politie een 24-jarige man op zijn werk in Amsterdam aangehouden op verdenking van flessentrekkerij. 'Hij heeft zich vermoedelijk uitgegeven als brandweerman en gaf onder meer drankjes weg in een bar, maar rekende het rondje nooit af', zo meldt de politie vrijdag.

Flessentrekkerij

De politie had de verdachte al wel op het oog, maar hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij werkzaam was in Amsterdam en dat hij nog gesignaleerd stond voor 88 dagen hechtenis. De man heeft zich vermoedelijk meerdere keren schuldig gemaakt aan flessentrekkerij, het afnemen van goederen zonder daarvoor te betalen. Dat deed hij niet alleen in Amsterdam, maar ook in het oosten van het land.

Geen relatie met brandweer

De politie verhoort op dit moment de verdachte over de aangiften die tegen hem zijn gedaan. In dit onderzoek heeft de politie in Amsterdam nauw contact gehad en samengewerkt met diverse politie-eenheden in het land. De brandweer Amsterdam-Amstelland laat weten dat de man, die in het verleden rondjes gaf als brandweerman, geen enkele relatie met hen had.