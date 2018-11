OM eist celstraf en TBS voor doodsteken man op kerkhof

Onderzoek

De dag na het incident, waarbij het 36-jarige slachtoffer om het leven komt, wordt de verdachte aangehouden. Hij ontkent. Zijn signalement, het feit dat hij op de plaats delict aanwezig was én de verklaring van getuigen dat zij de man hebben gezien op de plaats delict, zijn voor het OM redenen om de man wel als verdachte aan te merken.

'Man met de hond'

Maar het onderzoek stopt niet. Het onderzoeksteam doet onder andere uitgebreid onderzoek naar personen die mogelijk voldoen aan het signalement van de man met de hond. Om uiteenlopende redenen vielen deze personen af als mogelijke daders van het delict.

Getuigen

De verklaring van verdachte dat hij het slachtoffer heeft zien liggen, hem omdraait en constateert dat het slachtoffer toen al was overleden, wordt nagetrokken. Er is onderzoek gedaan naar de bloedsporen die op de kleding van verdachte zijn aangetroffen. Volgens het NFI is het scenario dat verdachte het slachtoffer heeft gestoken waarschijnlijker, dan dat hij hem zou hebben omgedraaid.

Ruzie gehoord

Zijn verklaring komt ook niet overeen met de verklaringen van getuigen. Een van de getuigen heeft ruzie gehoord tussen het slachtoffer en de verdachte, hoort een persoon vallen en ziet de verdachte met zijn hond weghollen van de plaats delict. De conclusie van het OM is dat het niet anders kan dan dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk heeft doodgestoken.

Doodslag

Het OM is van mening dat er geen sprake is van moord omdat er geen bewijs is voor voorbedachte rade. Dat heeft er mee te maken dat onbekend is gebleven wat er vlak voor het incident is gebeurd, anders dan dat er een ruzie was. De mogelijkheid van een gemoedsopwelling op het laatste moment is niet helemaal uit te sluiten.

TBS

Verdachte neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen, ontkent en heeft geen spijt van zijn daad. Hij probeert op een slinkse wijze aan een veroordeling en TBS te ontkomen. Omdat hij de beschuldigingen ontkent konden deskundigen geen uitspraak doen over de doorwerking van persoonlijkheidsstoornissen op het delict. Toch eist het OM de maatregel TBS met dwangverpleging omdat deskundigen wel konden vaststellen dat er bij verdachte gevaar is voor herhaling. Om de maatschappij maximaal te beschermen tegen verdachte is het opleggen van de maatregel TBS met dwangverpleging wat het OM betreft noodzakelijk.