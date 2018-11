Burgemeester houdt poolcentrum aan de Grote Markt en bedrijfspand voorlopig gesloten

Naar aanleiding van een lopend onderzoek heeft de politie op vrijdag 19 oktober 2018 een inval gedaan het poolcentrum aan de Grote Markt en bij een bedrijfspand aan de Palmpolstraat. Het onderzoek richtte zich op de handel in wapens. Vanwege het risico voor de openbare orde dat de handel in wapens met zich meebrengt, heeft de burgemeester van Almere beide bedrijven per direct gesloten voor de duur van twee weken. Tijdens deze periode is onderzocht of langere sluiting gerechtvaardigd is.