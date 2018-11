Politie lost twee waarschuwingsschoten bij aanhouding

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde aan de Piet Smitkade. Een 32-jarige man is aangehouden en zijn wapen is in beslag genomen.

Getuigen zagen op twee hoog een man op een balkon staan. Hij zwaaide met een wapen en liep heen en weer. De politie ging er heen en het arrestatieteam zette de omgeving af. Toen de man weigerde mee te werken lostte de politie twee waarschuwingsschoten. Buiten de woning is de man door de politie gearresteerd.

Niet alleen meubels

Omdat de man een vuurwapen had, mocht de politie de woning doorzoeken. Agenten die de woning binnen gingen, kwamen meer tegen dan alleen meubels. Zo lagen er in het huis ook een flinke hoeveelheid harddrugs en contant geld, namelijk: 14.000 Britse Ponden en ca. 1 kilo verdovende middelen.

Spookbewoning

De politie vermoedt dat hier sprake was van spookbewoning. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op.