'DELA gebruikte valse vingerafdrukken voor nabestaanden'

DELA zelf zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen van de klokkenluiders en stelt dat alleen op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden er vingerafdrukken worden genomen.

Volgens het radioprogramma kennen de klokkenluiders elkaar niet en hebben dit onafhankelijk van elkaar verteld dat een deel van de vingerafdrukken vervalst is. ‘Collega's die de verzorging van lichamen deden hebben daarom meerdere keren zelf hun vingerafdruk opgegeven.’

Edzo Doeve, algemeen directeur DELA: ‘Wij zijn werkelijk verbijsterd over deze aantijging. Dit is een rechtstreekse aanval op onze integriteit en wij werpen de aantijging, of de suggestie, alsof hier sprake zou zijn van een misstand van enige omvang, ver van ons. Voor zover de programmamakers in hun uitzending kunnen getuigen van incidenten, is dat op geen enkele wijze het gevolg van beleid of instructie vanuit DELA. Ook niet richting derde partijen die in onze opdracht handelen. Wij nemen nadrukkelijk afstand van incidenten en mochten wij daar meer informatie over krijgen, dan zullen we direct passende maatregelen nemen.“