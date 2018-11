Recordaantal deelnemers Natuurwerkdag

15801 mensen hebben zaterdag gewerkt aan het behoud van natuur en het landschap. Op 611 locaties in Nederland, ruim 30 meer dan in 2017, is er gezaagd, gesnoeid en opgeruimd. De zonnige dag heeft zeker geholpen om meer deelnemers te mogen ontvangen dan vorig jaar. Werken in de natuur is geschikt voor jong en oud. En dat was te zien op de werklocaties, waar bijna overal kinderactiviteiten zijn georganiseerd waar veelvuldig gebruik van is gemaakt.

Op landgoed Oostbroek in De Bilt zijn ruim 6000 bollen geplant. Daar zullen hommels, de eerste wilde bijen die zich in het voorjaar laten zien, zeker van gaan profiteren. In Utrecht zijn in totaal maar liefst 100.000 bollen de grond in gegaan op zeven locaties. In het Zuiderpark in Hoogeveen in Drenthe zijn voor de wilde bij ook fruitbomen geplant. Mooie bijdragen aan het project Nederland Zoemt waar ook de provinciale Landschapsbeheerorganisaties aan meewerken. In Park Sonsbeek in Arnhem werd gestart met een bootcamp, de groep joggers ging vervolgens ploggend het park door. In Friesland was de opkomst hoger dan ooit. Een kleine 1000 deelnemers droegen bij aan het onderhoud van natuur en landschap.